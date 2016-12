Nejlepší české filmy roku 2016 podle uživatelů KINOBOX.cz

28.12.2016 /15:00/

Rok 2016 se chýlí ke svému závěru. Je čas zrekapitulovat si letošní úrodu tuzemských a koprodukčních celovečerních a dokumentárních filmů. Tentokrát dáváme slovo vám, uživatelům webu Kinobox.cz. Představujeme pomyslný Top 10, do něhož jste zahrnuli nejeden zajímavý počin.

"Celkem zajímavě natočený film o řekl bych ne zcela vyjímečné paní učitelce, která se snaží ze svého povolání vytřískat maximum :) Styl filmu mi hodně vzdáleně připomněl 12 rozhněvaných mužů, kdy se porota člověk po člověku odvrací od předem jasného závěru. Zároveň trochu využívá směrem na západ hodně oblíbené metody flashbacků :) Herecky podle mě podané vcelku obstojně. Jinak mě trochu zarazilo, že je celý film slovensky až na pár postav, ale neměl jsem s tím problém :)" martin-kubista, 70%

"Příjemný předvánoční film, kde od samého začátku přesně víte, jak to dopadne, ale jste tak nějak naladěni na to, že to tak dopadne. Nechcete žádné překvapení, chcete pěkný příběh, hezké lidi a příjemný vánoční pocit. Teda akorát ten konec-tak nevím, byl useklý jen proto, aby to nebyl typický americký konec, nebo někdo hold střihl nůžkami o pár minut dřív?" patrick-sarin, 75%

"Depresivní, oduševnělá introspekce Olgy Hepnarové bez Olgy Hepnarové. Absence myšlenkových pochodů prügelknaba Olgy je pochopitelná, zřejmě i rozumná vzhledem k věrohodnosti filmu, bohužel bez nich závěrečný akt pomsty působí neopodstatněně, takřka bezdůvodně a chybí konečný zvrat dovršující trýznění Olgy, jenž odsoudí kritickou, ne však sebekritickou společnost k drastickému rozsudku. Většina vyvstávajících otázek je zodpovězena, ke ztotožnění s hlavní aktérkou však nedojde, jelikož se snímek nezaobírá jejími životními útrapami, spíše přibližuje nekonečnou úzkost, beznaděj a bezvýslednost dané situace úzce spjaté se společenským vyhnanstvím, jehož kořeny nám však zůstaly upozaděny." Tomas_313 , 75%

"Sklepáci jsou mistři svého humoru a už jejich sestava je vražedná. Dokument je solidní a pobaví." bayern , 55%

Uživatelé se zdrželi komentářů.

"Další film od Třeštíkové, který mne nadchl, jen nevím jestli to je mou slabostí pro dokumenty nebo silným příběhem a osobností paní Baarové... Každopádně silný zážitek a určitě to chci vidět znovu." Schneefee , 80%

"Po opravdu dlouhé době český film, který na mne působil příjemně. Perfektně obsazen! Musím uznat, že zde podal velmi dobrý výkon i Jakub Kohák, jehož bych tu nečekal. Bylo velmi zajímavé ho vidět v seriózní roli, kterou jsem mu okamžitě uvěřil. Jedinou poznámku bych měl k dialogům. Myslím, že to chtělo trochu více péče - konkrétně ve vyškrtání některých floskulí. Jako kdyby si zrovna postavy neměly co říct... Ale to se dá odpustit, když v tom filmu hrál BARTOŠKA." EXpenzza , 95%

"Pohádku jsem viděla na předpremieře na Černém mostě. I když se mi první díl nic moc nelíbil a vůbec nic jsem od filmu nečekala, byla jsem mile překvapena a potěšena. Za poslední dobu zdaleka nejlepší česká původní hraná pohádka, doporučuji ke shlédnutí všem dalším divákům." cirkusačka , 90%

"Anthropoid se mi jako film opravdu líbil, ponechme stranou, co si o operaci a jejím provedení myslím, nikdy nepochopím, jak mohl Gabčík jít proti Heydrichovi s tak špatnou zbraní, která byla proslulá svou nespolehlivostí, ale vysoko hodnotí snímek jako souboj charakterů, nikterak mi nevadí polopatické narážky na Shakespeara, aby to pochopili i ti vzadu. To je všechno v pořádku. Kdybych chtěl na filmu hledat vady, tak bych určitě něco našel, ale nechci, protože dojem z celého sledování je velmi pozitivní a z mého pohledu je to každopádně lepší film než Sequensův Atentát, a to ve všech směrech." Sheldon , 85%

"Naprosto super, spousta vtipných momentů. Dokázali, že když se opravdu chce, tak všechno jde. Nesmírně obdivuju za odhodlání a výběr takové nezpevněné cesty :)" sisisi , 85%