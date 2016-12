US tržby: Jedna stálice z předaleké galaxie a dva velké propadáky

28.12.2016 /10:30/

Tentokrát je v box office trochu hokej. Američané si totiž mohli některé filmové novinky v kinech nezvykle užít už ve středu 21. prosince a vysoká čísla se držela až do pondělí, kdy bylo volno. Takže tu vlastně máme šestidenní maraton.

O přízeň diváků se ucházely hned tři novinky, u kterých byla velká šance, že u diváků zabodují. V případě dvou se však nakonec rýsuje pozice největších propadáků roku 2016. Nejlépe se uvedl animák Zpívej. Ten skončil o svém debutovém víkendu druhý a za 6 dnů nastřádal 75 milionů dolarů. Přesně tolik stál, takže si studio může být jisté, že se film bez problémů zaplatí.

Pasažéři

Dál už je pohled výrazně smutnější. Třetí skončili Pasažéři, kteří si silnými tvůrci a povedenou trailerovou kampaní brousili zuby na jednu z největších sci-fi událostí sezóny. Výsledek bohužel zklamal svou překombinovaností (především pak akčním finále) a diváci za film utratili pouhých 30 milionů. Protože nejde o levnou srandu (rozpočet 110 mega), má studio před očima strašáka, který někoho bude stát bonusy. Ale třeba se filmu povede ve světě.

Ještě hůře dopadl Assassin's Creed, další příspěvek na téma "adaptace her Hollywoodu prostě nejdou". Rozpočet 125 milionů, otvíračka na pětce za slabých 22. Je neuvěřitelné, jak filmaři s videohrami neúspěšně bojují. Reakce diváků jsou sice o něco lepší, je ale otázkou, jestli to bude stačit na zelená čísla. Zatím to tak vůbec nevypadá. Škoda, tenhle tým měl na víc.

Proč právě on?

O něco lépe je na tom komediální novinka Proč právě on?, v níž se Bryan Cranston musí vyrovnat s tím, že si jeho dcera vybrala pro život Jamese Franca. Film se sice hrál až od pátku, ale i tak stihl nastřádat 15 milionů, přičemž stál 38. Hit z toho nekouká, své by ale komedie vydělat měla.

A první místo? Samozřejmě Rogue One, kde jsou domácí tržby momentálně na 318 milionech a celosvětově má již film 573 milionů. Vypadá to slušně, potvrzuje se ale předpoklad, že boom, který provázel Síla se probouzí, tentokrát v kinech nezavládne (Epizoda VII za tu samou domu stihla nastřádat miliardu). Rogue One jednoznačně vydělá a vydělá dost. Ale očekávat od každého filmu s nálepkou SW automaticky miliardy je naivní.

