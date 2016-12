Online kino DAFilms zpřístupňuje zdarma letošní nejsledovanější dokumentární snímky

27.12.2016 /14:00/

Nebaví vás sedět u pohádek nebo komedií, ale rádi byste se dozvěděli něco zajímavého nejen z domova, ale i z čím dál složitějšího světa? Internetový portál DAFilms.cz až do konce roku 2016 zpřístupňuje zdarma archiv letos nejpřehrávanějších a nejoblíbenějších dokumentárních snímků. Nalaďte se a rozšiřte si obzory.

"Dlouhé zimní večery si až do konce roku 2016 můžete krátit sledováním těch nejlepších a nejoblíbenějších dokumentárních filmů, které byly na našem portálu letos k vidění. Jako dárek jsme se ve spolupráci s jejich tvůrci rozhodli zpřístupnit je zdarma. With love from DAF to you!" Tolik zdravice týmu DAFilms.

Zákon Helena - Trailer:

Mezi snímky, na jejichž bezplatné přehrání máte ještě čtyři dny, najdete například pozoruhodný autorský počin Petry Nesvačilové Zákon Helena (2016). V něm se herečka a režisérka věnuje pozadí Berdychova gangu. Vyzpovídala přímé aktéry, jejich známé i policisty, kteří kauzu rozkryli. A prožili si své. Neboť mezi podporovateli kriminální skupiny byli samotní členové policie...

Nebezpečný svět Rajka Dolečka

Další dokumentární počin, který si můžete zdarma přehrát, pochází od ženské autorky a taktéž pojednává o odpuštění. Kristýna Bartošová, jejíž předci pocházejí z Bosny, se v Nebezpečném světě Rajka Dolečka (2015) zaměřila na konfrontaci se stárnoucím profesorem, srbským nacionalistou a podporovatelem Ratka Mladiče. Mezi filmy dále najdete například Mallory (2015) Heleny Třeštíkové nebo portrét svérázného slovenského faráře Mariána Kuffy Opři žebřík o nebe (2014).

Opři žebřík o nebe - Trailer:

Z výčtu tuzemských dokumentárních snímků, které se mezi nejoblíbenějšími a zdarma uváděnými na webu DAFilms nacházejí, vyplývá zajímavý fakt - autory většiny z nich jsou ženy. Dokumentaristika vyžaduje dostatek empatie, aktivismu, soustředění a hledání tématu. Na to každý nemá.

Mallory

Internetový portál DAFilms.cz je hlavním projektem festivalové sítě Doc Alliance. Představuje mezinárodní platformu online distribuce dokumentárních a experimentálních filmů kladoucí důraz na evropskou kinematografii. Obsahuje více než 1000 filmů, jež jsou za malý poplatek dostupné z celého světa k online zhlédnutí či k legálnímu stažení. Filmy jsou do virtuální databáze zařazovány na základě náročných dramaturgických kritérií. Portál pravidelně nabízí filmové programy různorodé povahy od prezentace archivních historických snímků, celosvětové retrospektivy významných světových autorů až po nové premiérové formáty typu day and date release. Filmoví tvůrci, producenti, distributoři a studenti mohou na DAFilms.cz své filmy zaregistrovat a poskytnout jim tak prostor v tomto jedinečném distribučním prostředí.