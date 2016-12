Recenze: Assassin´s Creed - jaká je netrpělivě očekávaná adaptace slavné hry?

21.12.2016 /06:30/

Callum Lynch (Michael Fassbender) byl před 30 lety svědkem toho, jak jeho táta v cool kapuci propíchl krk jeho mámě. Což ho dovedlo k životu násilníka, který vyvrcholil letos v říjnu popravou.

Po popravě se ale Callum překvapivě probouzí živý v komplexu nadace Abstergo, kde ho Marion Cotillardová a její táta Jeremy Irons nutí, aby se ve VR přístroji Animus "napojoval" do "genetických vzpomínek" svého předka z 15. století, který byl (hodný) asasín a pomohl tak (zlým) templářům získat Jablko Ráje. Což je mimozemský artefakt, který dokáže celému světu vzít svobodnou vůli a dát templářům absolutní moc.

Postupně dochází k tomu, že Callum začne magořit a začne se mu podivně prolínat realita s tím, co by měly být neovlivnitelné, nezměnitelné vzpomínky...

Hlavní otázkou ale zůstává: Strefí se Fassbender při skoku ze stometrové věže do dvoumetrové kupky sena?

Film Assassin's Creed (2016), produkovaný Ubisoftem a Fassbenderem, je pro mě zatím nejzajímavějším filmem podle videohry, a to zdaleka.

Kdysi dávno jsem se zúčastnil půl dne natáčení filmu Doom (2005) v Praze a za celou tu dobu (kdy se natáčela jedna scéna za druhou) se režisér Andrzej Bartkowiak vůbec neobjevil na place. V případě Assassin's Creedu je jasné, že režisérovi velmi záleželo na tom, co natáčí.

Režisér Justin Kurzel natočil nedávno velmi artového Macbetha (2015) a pokud jste ho viděli, tak máte štěstí, protože vám stačí přečíst si, že Assassin's Creed působí dojmem, jako kdyby režisér artového Macbetha natočil pětkrát dražší adaptaci videohry. Podle vlastního scénáře. Což není bůhvíjak sofistikované přirovnání, ale popis skutečných faktů, protože tento film skutečně režíroval (a spolunapsal) tentýž Justin Kurzel (s týmž Fassbenderem a Cotillardovou).

Je velmi příjemné, že celý film je zjevně Kurzelova unikátní vize a nikde nejsou patrné žádné známky toho, že by mu do toho někdo kecal, nutil ho něco přestříhávat atd. To znamená, že film má konzistentní depresivní atmosféru, projevující se neustálým šerem, kouřem, epickými paprsky slunce a málomluvností všech postav. A celkovou nepochopitelností děje.

Trailer:

Celkém jasné jsou sekvence z 15. století (kterých je asi třetina filmu). V nich se hrdinové prohánějí po střechách, zdech a chodbách Andalusie, většinou je jasné, o co jim jde, a většinou to velmi dobře šlape. I když museli být kaskadéři kombinováni s digitálními triky, veškeré akční scény působí naprosto bezchybně a nedigitálně. Případně "tak digitálně, jak mají působit".

V kontrastu se středověkou akcí jsou dvě třetiny filmu, odehrávající se v současnosti, především v nadaci Abstergo, kde je Callum psychicky i fyzicky týrán. Stane se zde jakýmsi pěšcem v zákeřné partii Cotillardové a Ironse, jejíž pravidla mi nebyla úplně jasná ani když jsem film viděl víckrát. Tyto části jsou povětšinou pomalé, temné, zlověstné, a... ne úplně pochopitelné. Cotillardová, Irons (správně temní) a vězňové říkají věci, které jsou působivé a nabízejí vícero možností interpretace... asi jako Shakespearovský text. Je zřejmé, že Ironsovi na jeho roli záleželo mnohem více, než třeba na Dračím doupěti (2000).

Film zcela záměrně nemá nějaké jasné černobílé poselství. I když jsou templáři i asasíni správně badass, není moc patrné, proč by někteří z nich měli být lepší, než ti ostatní. Je to všechno takové nihilistické, brutální (tak, jak je jen možno u přístupného filmu), částečně snové, občas povznášející, ale (vím, opakuju to po několikáté), nedokázal bych sepsat, co a proč se kdy dělo, a jaký to mělo dopad na následující děj... asi jako v tom Kurzelově Macbethovi.

Docela bych si přál, aby tenhle film měl úspěch, protože mi přijde osvěžující vidět, jak se velmi schopný tvůrce za hodně peněz s kvalitními herci snaží dokázat něco originálního s námětem, který ho "není hoden". Velmi nekomerční soundtrack (od režisérova bratra). Všechny dobové dialogy odvážně ponechané ve španělštině. Parádně stylizovaná výprava. Téměř úplná absence humoru. To jsou všechno věci, které já osobně oceňuji, protože jsou v úplném rozporu s tím, o co se hollywoodské blockbustery (obzvlášť ty podle videoher) normálně snaží.

Ale docela by mě zajímalo, co na to budou říkat teenageři, nebo dokonce teenageři, hrající videohry.

Hodnocení: 70%

P.S: 3D je naprosto zbytečné. Jen způsobuje, že temné scény (kterých je hodně) jsou hůř vidět. Výrazně doporučuji 2D verzi.

P.P.S: Dodatečný update: AC hry jsem hrál celkem asi 20 hodin, nijak extra nadšený jsem z nich nebyl (dostal jsem je zadarmo).