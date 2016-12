20.12.2016 /18:00/

David Bowie je... Dosaďte si sami a pojďte do kina

Letí to. Brzy si připomeneme rok od doby, kdy ve věku 69 let zemřel revoluční performer, skladatel, zpěvák a příležitostný herec David Bowie. Autor řady nesmrtelných písní, představitel svébytných popkulturních entit a umělec, který si detailně hlídal, co a jak dělal, měl před 3 roky velkou přehlídku v londýnském Victoria & Albert Museu. "David Bowie Is Happening Now" se stala nejúspěšnější výstavou v historii slavného muzea. A nyní míří i do vašeho kina.

Výstava představila obdivuhodnou sbírku ručně psaných textů, originálních kostýmů, módy, fotografií, filmů, hudebních videoklipů, Bowieho vlastních nástrojů a přebalů alb. Kromě Londýna se na ni mohli fanoušci vypravit například do Berlína. Ti, kteří neměli možnost do Bowieho světa proniknout, budou mít jedinečnou příležitost zajít na virtuální prohlídku výstavy do kina. V České republice bude dokumentární film uváděn pod názvem David Bowie je... (2013). Předpremiéra se uskuteční 2. ledna 2017 v pražském kině Dlabačov a diváci se po projekci mohou těšit na tématickou afterparty. Další kina budou snímek uvádět po celý leden a únor; výčet míst najdete zde. Vpředu kostým, vzadu Bowie hrající kultovního Starmana. Kromě virtuální prohlídky londýnské výstavy "David Bowie Is Happening Now" záznam diváky seznámí se speciálními hosty - legendárním japonským módním návrhářem Kansaiem Yamamotou, který pro Bowieho navrhoval kostýmy, nebo frontmanem skupiny Pulp Jarvisem Cockerem. Kurátoři výstavy Victoria Broackes a Geoffrey Marsh nabídnou odborný pohled na Bowieho nejznámější hudební videa a originální kostýmy nebo na osobnější předměty, jakými jsou ručně psané texty nebo deníkové záznamy, odhalující kreativitu a vývoj Bowieho tvorby.