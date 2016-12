Bohdan Sláma představuje Bábu z ledu, milostný příběh z prostředí otužilců

19.12.2016 /19:00/

Necelých 5 let od premiéry Slámova posledního filmu Čtyři slunce (2012) se do českých kin vydá jeho koprodukční novinka Bába z ledu (2017). Třemi Českými lvy oceněný scenárista a režisér rozehrává milostný příběh ženy (Zuzana Kronerová), která se sbližuje s otužilcem v podání Pavla Nového. Premiéru bude mít Slámovo další rodinné drama 23. února 2017.

Z natáčení Báby z ledu.

Představitelka hlavní hrdinky podstoupila kvůli roli náročnou přípravu spojenou nejen s hereckými zkouškami, ale i se zasvěcením do procesu otužování. Trénovala několik měsíců, aby pak mohla v zimě natáčet scény ve studené Vltavě. V příběhu plném lásky dávajícím naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku, si Zuzana Kronerová zahrála po boku herce, sportovce a velkého otužilce Pavla Nového. Celovečerní film Bába z ledu se snaží s humorem rozkrývat nelehké rodinné vztahy mezi třemi generacemi a kromě dvou hlavních představitelů v novince Bohdana Slámy uvidíte Marka Daniela, Václava Neužila, Petru Špalkovou nebo Tatianu Vilhelmovou.

Z filmu Bába z ledu.

Po setkání s otužilcem Broňou, kterého ztvárnil Pavel Nový, začíná ovdovělá Hana v podání Zuzany Kronerové pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích dvou synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana se znovu zamilovává, vztahy v její rodině se hroutí a Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek.

„Zuzana je pro mě reprezentantem křehkého a silného ženství, zároveň má i komický talent. Velmi o roli stála, ale hned na začátku říkala, že je zimomřivá,“ říká režisér Bohdan Sláma. „Pak se odhodlala vstoupit do vody a role byla její. Když zjistila, že jí otužování pomáhá, dodalo jí to sílu, sebevědomí. Pomohlo jí to fyzicky i psychicky, doslova omládla.“

Upoutávka Báby z ledu:

Do svého nejnovějšího filmu obsadil Bohdan Sláma možná poněkud překvapivě Pavla Nového, kterého pro hlavní mužskou roli navrhli producenti Negativu. „Zkoušeli jsme scénu, kde postava Pavla Nového vyznává hlavní hrdince lásku. Bylo to vyznání chlapa ženské, které nikdo jiný takhle vystihnout nedokázal. Spolupracovat s ním bylo šťastné rozhodnutí,“ vzpomíná režisér.

Z natáčení Báby z ledu. Na snímku režisér Bohdan Sláma a herec/otužilec Pavel Nový.

Herci byli podle tvůrců velmi stateční, do vody museli i dvakrát za den a dvakrát za sebou, což bylo dost náročné i pro zkušené otužilce. „Když se ozval Bohdan Sláma, tak jsem si řekl: no konečně, to to trvalo. A hrát se Zuzanou Kronerovou je radost, je to výborná herečka, otevřená duše a má smysl pro humor. Velký talent a hotový herec je podle mě Daniel Vízek, který ztvárnil roli vnuka Ivánka,“ uvedl Pavel Nový, který měl jako jediný z herců zkušenosti s otužováním už před natáčením.

Snímek Bába z ledu vznikl v česko-slovensko-francouzské koprodukci. Koproducenty za Českou republiku jsou Negativ, Česká televize, Barrandov Studio a i/o post. Film podpořil Státní fond kinematografie. Distributorem filmu je společnost Falcon. Do mezinárodní distribuce ho zakoupila společnost Match Factory.