CZ tržby - Anděl Páně 2 měl víc diváků než Rogue One: Star Wars Story!

19.12.2016 /13:55/

Hm, tak tohle je zajímavá situace. Vzbouřencům z Rogue One: Star Wars Story (2016) se nepodařilo sestřelit Anděla Páně 2 (2016) z žebříčku divácky nejnavštěvovanějších snímků uplynulého víkendu. Ale abychom byli fér, žebříček UFD se soustředí hlavně na tržby, kde to další příspěvek do ságy Star Wars vyhrál. Zhruba o 1 milion korun.

Rogue One: Star Wars Story

Rogue One: Star Wars Story se počínaje čtvrtkem promítal ve 144 kinech. Do neděle na sci-fi přišlo 92.902 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 14.28 milionu korun. V porovnáním s loňskými Star Wars: Síla se probouzí (2015) jde o pořádný uspávačku. Na "Sílu" loni o premiérovém víkendu vyrazilo 234 tisíc diváků, kteří za lístky utratili přes 37 milionů korun... Kampaň a recenze na "Rogue One" se loňskému velkému návratu univerza skoro vyrovnaly. Že by se na nový díl vydalo méně lidí proto, že jde o jakýsi boční příběh Hvězdných válek, navíc specifický tím, že jeho divák musí mít sérii nakoukanou?

Anděl Páně 2 je vysmátý. Třetí víkend od uvedení se umístil druhý v rámci tržeb. Diváci za pohádku v pokladnách nechali 13.15 milionu korun, ale přišlo jich do 116 kin 101.571, tedy téměř o 10 tisíc víc než na "Rogue One". Za necelé tři týdny má "Anděl 2" na kontě 559.602 diváků a téměř 69 milionů korun, což z něj činí nejnavštěvovanější a komerčně nejúspěšnější titul aktuálního žebříčku Top 20.

Anděl Páně 2

"Nechytají" se ani aktuálně třetí Fantastická zvířata a kde je najít (2016). Fantasy inspirovaná světem Harryho Pottera je v žebříčku pátý víkend a aktuálně na ní do 48 kin vyrazilo 12.067 diváků. Tržby činily 1.73 milionů korun. Za celou dobu působení mají "Zvířata" na kontě 413.625 diváků a 60 milionů korun.

Fantastická zvířata a kde je najít

Zdá se, že se čeští diváci o adventním čase semkli a dle výsledků Anděla Páně 2 částečně ignorovali americké blockbustery s 3D triky a hvězdnými herci. "Rogue One" a "Zvířata" tržby nicméně naberou jinde, zejména na lačných asijských trzích. Pro zajímavost v číslech - vznik "Fantastických zvířat" a "Rogue One" tvůrce vyšel téměř na 10 miliard korun. Čeští producenti by z toho natočili 100 velmi solidně zainvestovaných snímků...

Pařba o Vánocích

Čtvrtá skončila po víkendu ujetá komedie Pařba o Vánocích (2016). Do 45 kin na ní vyrazilo 7.197 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 1 milion korun. Podvratné žánrovky už netáhnou? Mezi nejúspěšnějšími se sedmý víkend drží animovaní Trollové (2016). Patří jim páté místo s návštěvností 7.015 diváků a tržbami 841 tisíc korun. Celkově mají na kontě téměř 167 tisíc platících a 21.5 milionu korun v rámci tržeb.

Bezva ženská na krku

Kromě Anděla Páně 2 se z českých a koprodukčních filmů umístily na žebříčku Top 20 ještě Lichožrouti (11. místo, 2.396 diváků, 237 tisíc korun), Bezva ženská na krku (12. místo, 2.369 diváků, 223 tisíc korun), Pohádky pro Emu (14. místo, 1.620 diváků, 151 tisíc korun) a Anthropoid (15. místo, 1.673 diváků, 104 tisíc korun).

Lichožrouti (268 tisíc diváků, 33 milionů korun) a Bezva ženská na krku (353 tisíc diváků, 48 milionů korun) navíc mohou promluvit do celkových tržeb tuzemských kin za rok 2016 v rámci mezinárodní konkurence.