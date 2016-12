US tržby - Rogue One: A Star Wars Story ovládl kina

19.12.2016 /11:30/

Nikdo o tom nepochyboval. Vedlejší příběh Star Wars univerza přitáhl do severoamerických kin pořádnou masu fanoušků. Lucasfilm a Disney to opět vyšlo. Když se ale podíváme na letošní rok v amerických kinech globálně, byla pořádně silná konkurence - Marvel, DC, Pixar... Rok 2016 nebude sezónou Star Wars. Tak tomu bylo loni.

Rogue One: A Star Wars Story (2016) šel do 4.157 kin a utržil 155 milionů dolarů. Jsou to skutečně velmi dobrá čísla, ale na loňské Star Wars: Síla se probouzí (otvírák v USA 238 milionů dolarů) se nechytají. Dává to smysl. Loňský návrat byl velkolepý, dlouho očekávaný a každý si chtěl po letech čekání spravit chuť. "Rogue One" je vedlejším příběhem ságy, zasáhne spíš pouze pravověrné fanoušky, stál méně peněz a režie byla svěřena méně známému tvůrci.

Rogue One: A Star Wars Story

Ale i tak "Darebák" zahrál se statistikami. Snímek, který stál 200 milionů dolarů a prozatím celosvětově utržil 290 mega, se dostal na 12. místo nejúspěšnějších otvíráků na severoamerickém území. Nejúspěšnější je "Síla se probouzí", když se ale člověk na žebříček podívá, ohromí ho, kolik letos uváděných titulů na něm figuruje. V první desítce, kam se "Rogue One" nedostal, je na pátém místě Captain America: Civil War (179 mega) a osmý skončil kritikou částečně vysmívaný Batman V Superman: Dawn of Justice (166 milionů dolarů). Od dvacítky dál další Disney a Marvel tituly... Letošek v USA neovládly Hvězdné války, ale komiksové/animované filmy.

Odvážná Vaiana: Legenda o koncic světa

Další filmy žebříčku mají v porovnání s "Rogue One" nepatrná čísla. Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa (2016) skončila druhá s tržbami 11.66 milionů dolarů. Z amerických kin k tvůrcům za necelý měsíc připlulo přes 161 mega, celosvětově 280.

Třetí je nekorektní komediální jízda Pařba o Vánocích (2016), jejíž tržby druhý víkend od nasazení činily 8.45 milionu dolarů. Snímek s rozpočtem 45 mega zatím v USA utržil 31. Celosvětově 51. Film se zaplatí, ale o bůhví jakém komerčním zázraku nemůže být řeč.

Collateral Beauty - hvězdně obsazený snímek propadl.

Až čtvrtá skončila hvězdně obsazená novinka Collateral Beauty (2016) režiséra Davida Frankela (Marley a já, Ďábel nosí Pradu). V dramatu prožívá Will Smith hlubokou osobní tragédii, stahuje se do ústraní a kolegové z práce se ho pokouší velmi překvapivým způsobem vrátit do života. Film s rozpočtem 36 milionů dolarů byl nasazen do 3.028 severoamerických kin a utržil pouhých 7 mega. Celosvětově jich má na kontě přes 11. Může za komerční neúspěch těžké téma nebo kritici, kteří na serveru RottenTomatoes dali snímku pouhých 14 procent pozitivních recenzí?