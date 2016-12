Disneyho princezny v jiných šatech i účesech

26.12.2016 /12:00/

Také vás občas napadá, proč animátoři zobrazují kreslené postavičky stále v jedněch a těch samých šatech? Občas mě to až zaráží, úplně ten důvod nechápu. Postavičky jsou přeci natolik charakteristické, že by byly poznat i kdyby si místo zelených šatů vzaly třeba žluté nebo modré, ne? Ostatně to dokazuje i další ze série povedených kreseb inspirovaných Disneym. Autorka Linnéa známá na Instagramu jako @pastel.ette vydala trojici animací zachycující Lociku, Vaianu a Meridu v různém oblečení a s různými účesy a nutno uznat, že to všem dámám velmi sluší a splést si je určitě nejde. :-)