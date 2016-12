Cruella de Vil našla svého režiséra i sebe sama

19.12.2016 /16:30/

Hraný snímek o zlé paní Cruelle de Vil, která chtěla kožich z 99 štěňat dalmatinů, připravuje studio Disney již nějakou tu dobu. Nyní se mu ale podařil velký krok kupředu. Vypadá to, že studio získalo nejen hlavní hvězdu, ale i režiséra.

Cruellu by si mohla zahrát Emma Stone a na režisérské křeslo usednout Alex Timbers (scenárista seriálu Mozart in the Jungle), pro kterého půjde o celovečerní režijní debut. Snímek s názvem Cruella nám představí tuto postavičku podrobněji. A kdo ví, třeba se u jejího příběhu dočkáme podobného překvapivého odhalení a vysvětlení jako tomu bylo u Zloby v podání Angeliny Jolie.

Herečka Emma Stone

Poprvé se postava Cruely de Vil objevila v roce 1956, když ji ve své knize 101 dalmatinů představila Dodie Smithová a pak ještě znovu v pokračování The Starlight Barking z roku 1967. V hrané podobě jí svou tvář ve snímcíh 101 a 102 dalmatinů propůjčila Glenn Close.

Glenn Close ve filmu 101 dalmatinů (1996).

Autorkou první verze scénáře Cruelly je Aline Brosh McKenna (Ďábel nosí Pradu), zatím poslední verzi má na svědomí Kelly Marcel (Padesát odtínů šedi, Zachraňte pana Bankse).