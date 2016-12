21.12.2016 /18:00/

Natáčení samostatného snímku Hana Sola začne již v únoru 2017

Spolu s premiérou Rouge One: Star Wars Story (2016) opět vtrhla do kin válka mezi Impériem a Povstalci. Všechny fanoušky proto zajímá, jak to bude s dalšími snímky ze světa Star Wars. Odpověď jim poskytla osoba nejzasvěcenější – producentka Kathleen Kennedy.