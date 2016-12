Herečka Rachel Weisz se stane doktorem Jamesem Barrym

19.12.2016 /13:00/

Do kin zamíří nový životopisný snímek o chirurgovi Jamesovi Barrym. Ten žil v 19. století a byl ve skutečnosti ženou, která si musela hrát na muže, aby si mohla splnit sen stát se lékařkou. Hlavní role se ujme oscarová Rachel Weisz.

Scénář od Nicka Yarborougha vychází z knihy Rachel Holmesové Scanty Particulars (The Scandalous Life and Astonishing Secret of James Barry, Queen Victoria’s Most Eminent Military Doctor) z roku 2003.

O čem kniha pojednává? Ve dvacátých letech 19. století se odnikud náhle objevil doktor James Barry. Přistál v Kapském Městě a stal se vedoucím vojenským lékařem v jihoafrické kolonii. Neúnavně pracoval na zlepšení podmínek svobodných i zotročených žen, malomocných a chudých. Dále cestoval do Středomoří, Karibiku a Kanady a během své kariéry potkal několik nejvlivnějších lidí své doby. Jeho hrdinské činy fascinovaly i Marka Twaina nebo Charlese Dickense. Barry byl nápadný požitkář – oblečen podle nejnovější dobové módy, flirtující a vždy doprovázený pudlem. Kamkoliv šel, vyvolával drby, dělal si nepřátele a dohady o svém původu, které vyvrcholily po jeho smrti, když jeho služebná odhalila pravdu o této brilantní, ale tajemné ikoně viktoriánské éry.

Rachel Weisz ve snímku Mládí (2015).

Herečka Rachel Weisz ztvární Jamese Barryho a bude snímek s pracovním názvem James Miranda Barry též produkovat spolu se Celine Rattray a Trudie Styler. Výkonnými producenty jsou Jenny Halper, Ari Pinchot a Jonathan Rubenstein.

Režisér snímku se zatím hledá. Do kin by se měl film dostat v roce 2018.