Ani Odvážná Vaiana není skoupá na hostující kolegy z Disneyho snímků aneb oblíbené skrývačky

Nový snímek studia Disney s názvem Odvážná Vaiana právě brázdí naše kina a plní Myšímu domu kapsy. Již třetí týden po sobě totiž vládne žebříčku návštěvnosti v amerických kinech a do dnešního dne si odvážná polynéská princezna přišla na téměř 239 milionů dolarů celosvětově.

Recenze jsou sice rozporuplné, ale v jedné věci se shodují – animace je překrásná a o to jde dětem především. Co na tom, že to trochu scénáristicky skřípě? Hlavně, že se to hýbe, má to barevné obrázky a dobrý konec. :-)

Jak už jsme si u Pixaru a Disneyho zvykli, je tu ještě jedna přidaná hodnota v podobě skrytých odkazů na další snímky těchto studií. Výjimkou není ani Odvážná Vaina a my vám nyní několik těchto hostujících hvězd představíme.

Vzhledem k tomu, že Vaianu režírovali legendy stojící za snímkem Malá mořská víla z roku 1989, je zde skryto mnoho odkazů právě na tento animák. Mořské panny se ve snímku vynoří nad hladinu oceánu několikrát. Ve scéně po titulcích odkazuje ve své písni krab Tomatoa na kraba Sebastiána a během Mauiho hymny se v úžasné barvné koláži mihne Šupinka.

Největší šílenství se ale rozhodně strhlo kolem Ledového království, takže ve Vaianě nemůžou chybět ani zástupci země Arendelle. Hned na začátku filmu stojí náčelník Tui s Moanou v náručí před tapiserií s příšerou, pro kterou byl předlohou Mashmallow, osobní strážce Elsy. A když se Mauimu rozbije jeho kouzelný rybářský hák a začne se nekontrolovatelně měnit na různá zvířata, na chvilku se změní na soba Svena.

Ale pojďme zpět k tapisériím, které zdobí vesnici, na jedné z nich je vyobrazen i Raubíř Ralf.

Poslední host je asi nejlépe schovaný a je poměrně těžké ho najít. Autoři ho totiž ukryli mezi kokosové piráty Kakamoras. Podívejte se lépe a možná se vám podaří najít jeden kokos, který vypadá jako Baymax z Velké šestky.

Víc toho zatím nemáme, ale pokud se na Vaianu teprve chystáte do kina, můžete si tyto skryté špeky zkusit najít. A kdo ví, třeba se vám podaří najít i nějaké další? :-)