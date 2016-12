Jana Plodková v roli apatické matky. Absence blízkosti oslovuje fanoušky v hithitové sbírce

18.12.2016 /17:00/

Absence blízkosti je celovečerní debut Josefa Tuky pojednávající o ženě, která zažívá mateřské odcizení. Tvůrci psychologického dramatu oslovují v crowdfundingové kampani přispěvatele, aby film dotáhli dle vlastních představ a bez podpory Fondu kinematografie až k premiéře.

Autorovi Josefu Tukovi (Malý okruh pozornosti) se dostaly do ruky deníky, které zaznamenával jeho dědeček. V nich nepsal o vlastních osudech, ale o dětství své dcery. Jednalo se o takzvané rodičovské deníky, které byly napsané velmi láskyplným způsobem. Tento nález vzbudil autorovu fantazii a od tohoto momentu už nebylo daleko k napsání první verze filmového scénáře Absence blízkosti (2017). Ve snímku hraje Jana Plodková postavu ženy, které se odcizelo vlastní tříměsíční dítě. A právě četbou deníků se v sobě pokouší probudit ztracený cit a zodpovědnost.

Upoutávka k filmu:

Vznik Absence blízkosti podnítil a z valné části zafinancoval režisér a scenárista Josef Tuka, který pro natáčení nadchl řadu přátel z FAMU. Cílem aktuálně probíhající hithitové kampaně je vybrat zbývající peníze na finální postprodukci zvuku a obrazu.

Scenárista a režisér Josef Tuka, nedávný absolvent režie na pražské FAMU, Kinoboxu poskytl následující interview.

Ve filmu se věnujete zřejmě velmi opomíjenému-tabuizovanému tématu, kdy matka odmítá vlastní dítě. Co vás na tématu zajímá? A půjde jen o jakýsi odrazový můstek?

Máte pravdu, mateřské odcizení je opomíjené a tabuizované téma. A to je i hlavní pohnutka, proč se tomuto projektu věnuju s takovou energií a proč ho považuju za smysluplný. Když si člověk uvědomí, jak šťastně a láskyplně je matka často zobrazována v médiích, málokdo pak vezme na vědomí, že mateřská náklonnost není samozřejmá věc a že k ní kolikrát vede velmi strastiplná cesta spojená s vlastním sebepoznáním. Z tohoto úhlu pohledu je mateřské odcizení oním odrazovým můstkem k hlubší analýze nejbližších vztahů v rodině - jejich konkrétní pojmenování přivede hlavní postavu našeho filmu k úlevné katarzi.

Herečka Jana Plodková.

K tématu filmu zmiňujete deníky po dědečkovi. Znamená to, že takový druh "vlčích" matek existoval vždy, jen se o nich nemluvilo?

Pravdou je, že na úplném začátku psaní scénáře stála inspirace rodičovskými deníky, které můj dědeček psal své dceři, tedy mé matce. Pravdou také je, že z těchto deníků lze vystopovat daleko větší rodičovskou náklannost ze strany otce, než ze strany matky. Ale mluvit v tomto případě o termínu vlčí matka by bylo přespříliš silným označením - k tématu mateřského odcizení jsem dospěl až při další scenáristické práci. Obecně zastávám názor, že člověk se sám o sobě v toku dějinného času nemění, ale to, co se mění, jsou souvislosti kolem něj. Takže z tohoto úhlu pohledu lze usoudit, že vlčí matky tady byly odjakživa. Co naplat, je to opravdu téma, o kterém se nerado mluví!

V hlavní roli se představí Jana Plodková. Jak jste se pro ní rozhodli? Hrálo roli i to, že vlastní dítě nemá?

Pro Absence blízkosti je Jana naprosto zásadním hybatelem. Kdyby na začátku celého projektu, nebo i v jeho průběhu, řekla, že na tom filmu nechce spolupracovat, klidně bych přípravy zastavil. Už při natáčení teaseru, který vznikal z důvodu prezentace na Fondu kinematografie, bylo jasné, že tak intenzivní odcizení má v očích z českých hereček jenom Jana - pro potřeby našeho filmu deviza k nezaplacení. Samozřejmě velkou roli hrálo také to, že se známe z dob předchozích studií na škole v Brně. Fakt, že Jana nemá vlastní dítě, jsem neřešil.

Režisér Josef Tuka s herečkou Janou Plodkovou.

Do vzniku snímku jste investoval vlastní peníze. Na dokončení byste rádi vybrali v crowdfundingové kampani. Co by se ale stalo, kdyby se požadovaná částka nevybrala?

Musel bych hledat peníze v soukromém sektoru, ale s tím nemám příliš dobré zkušenosti z dob příprav Absence blízkosti. Co naplat, náš film není komedie, je to přeci jen komorní psychologické drama se společenskou naléhavostí a na to se představitelé soukromých firem příliš netváří. Už takhle je obdivuhodné, že nám řada z nich, zdarma nebo v rámci barteru, poskytla důležité rekvizity nebo své lokace, za což jim patří mé velké poděkování. Kdyby crowdfundingová kampaň nevyšla, přichází v úvahu také to, že oslovím moji banku o rozšíření úvěru. Jinak jsem si samozřejmě vědom, že celovečerní film, jehož profesní část je z valné části založená na entuziasmu kamarádů z FAMU, jde natočit jen jednou v životě. Na podruhé už svým spolupracovníkům musíte nabídnout standardní podmínky k práci. Klobouk dolů před štábem Absence blízkosti, hlavně před kameramanem Honzou Cabalkou, zvukařem Filipem Slavíkem nebo střihačem Šimonem Hájkem!

Režisér a scenárista Josef Tuka.

Fond kinematografie v současnosti zvolil taktiku podpořit méně snímků vyšší částkou. Jak se na to díváte vy coby debutant, kterému by paradoxně stačilo pár milionů, ale rada takto neuvažuje.

Z produkčního hlediska Absence blízkosti není o milionech, ale o statisících. Během natáčení se šetřilo doslova na všem a jenom díky obratnosti naší šéfprodukční Šárce Tomanové rozpočet natáčení neskončil v červených číslech. Osobně Fondu kinematografie nemám nic za zlé, udělit grant žadateli není povinnost. Náš projekt měl vyloženou smůlu, dva roky za sebou jsme pokaždé skončili první pod čarou, pak jsem přesáhl věk 35 let a už jsme tím pádem nemohli žádat o podporu v sekci debutantských filmů. Takže na potřetí už byla Absence blízkosti posuzována v kontextu zavedených produkcí, což silně hrálo v náš neprospěch. Po třetím grantovém neúspěchu nebylo na co čekat. Situace byla jasná, buď ten film natočíme a nebo jednoduše umře. Spolu s tím by vzala za své i ta nekonečně dlouhá řada příprav! Ale obecně strategie Fondu udělovat velké granty méně projektům je správná. Problém je v tom, že navzdory všem státním navýšením, Fond pořád disponuje malým objemem peněz.