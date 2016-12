Přes kosti mrtvých a Tarantino? Režisérka Holland přibližuje svou novinku

17.12.2016 /14:00/

Autorka, která vystudovala pražskou FAMU a získala celou řadu filmových cen, navazuje na úspěšnou spolupráci s tuzemskými tvůrci série Hořící keř (2013). Scenárista Štěpán Hulík a koproducenti z Nutprodukce (Pustina) se začátkem února vypraví do Berlína, aby představili v rámci hlavní soutěžní sekce festivalu Berlinale další ambiciózní dílo. Přinášíme krátký rozhovor s režisérkou a scenáristkou Agnieszkou Holland.

Z filmu Přes kosti mrtvých.

Čím vás zaujala knižní předloha a co vás přimělo natočit podle ní film?

Je to detektivka, podobenství a zároveň hořký obraz našeho světa, kde jsou lidé i zvířata, staří i slabí, bezbranní vůči brutalitě a blbosti. Bezbranní být nechtějí, takže příběh představuje takovou fantazii pomsty trochu jako v Tarantinových filmech. Zaujalo mě taky, že hrdinkou je žena mé generace. Je pošetilá a většina mých kamarádek je bláznivá, takže se s ní plně ztotožňuji. Zajímá mě styl příběhu, má v sobě českou citlivost a anarchizmus. Olga Tokarczuk - jako mnoho polských spisovatelů - je českou kulturou fascinována a v téhle knížce je to cítit.

Režisérka Agnieszka Holland.

Přes kosti mrtvých se odehrává v česko-polském pohraničí, na území Kladského pomezí. Jakou roli hraje umístění příběhu právě do této lokality?

Fakt, že se příběh odehrává v trojúhelníku - českém, polském a německém - mu dává zvláštní příchuť. Krajina je nostalgická a sensuální zároveň. Čechy se hrdinům jeví jako ráj, kde je všechno lepší a lidštější.

Z filmu Přes kosti mrtvých. Jednu z hlavních rolí ztvárnil Miroslav Krobot.

V čem myslíte, že by váš nový film mohl být zajímavý pro české diváky?

Já věřím, že pro Čechy zajímavý bude. Vycházím přitom z toho, že spoustu věcí cítím stejně jako Češi a není náhodou, že jsem se do tohoto projektu zamilovala hned po dokončení Hořícího keře. A téma, které ztvárňujeme, je univerzální. Představuji si, že jej pojednáme s humorem, který bude patrně v České republice srozumitelnější než v Polsku.