První dojmy z Rogue One: Star Wars Story

14.12.2016 /19:00/

Máme za sebou novinářskou projekci a než vám přineseme plnohodnotnou recenzi, přinášíme vám kratičké zhodnocení dvou redaktorů, kteří na film vyrazili.

Tomáš Chvála: Těžko se k prvnímu oficiálnímu spin-offu ze Star Wars universa zaujímá nějaký výrazný postoj - sám film totiž nijak výrazný není. Zamrzí absence vlastního podpisu, přestože právě tím se spin-offy mohly - podobně jako se to daří marvelovkám - od ostatních SW filmů oddělit (a že jen vynecháte rolovací úvod vážně nestačí). Největším prohřeškem je každopádně to, že má film přes dvě hodiny, za celou dobu řeší JEN onu triviální zápletku (o nic jiného tu vážně nejde, absentují i vedlejší mikropříběhy) a i přesto nedokáže vykreslit hlavní postavy. K čemu je pak poměrně odvážné finále, když jsou nám charaktery ukradené a nic o nich nevíme. Pokud to byl záměr (vytvořit příběh vojáků, jejichž "činy nebudou zapomenuty, i když jména ano"), ok, ale třeba Černý jestřáb sestřelen to samé dokázal podat způsobem, že jsme cítili jejich bolest. To se tady vážně nedostaví. Finále je velmi slušné, posledních 20 minut svou úderností takřka výborných. Ale v celém filmu není jediná scéna, kvůli které musel vzniknout. A digitální omlazování o dvě třídy horší, než třeba v Ant-Manovi. 60%

Jan Stehlík: Dojem z 3D projekce Rogue One: Star Wars Story je báječný. Ne že bych byl stržený příběhem nebo nějakou nečekanou bojovou akcí nebo zkrátka něčím převratně novým. Ničeho takového se v kině nedočkáte. Je to prostě klasický spin-off, kde se drží pravidla, odkazuje se na mnohé, co fanoušci Star Wars dobře znají a nevytváří to žádné brutální nelogismy a dějové kotrmelce. Bojuje se s Impériem, je třeba dostat se k plánům Hvězdy smrti a parta, o jejíž minulosti se člověk vlastně nic nedozví (kromě její šéfky), to má na hrbu. A tady je pro jediné novum celé série příběhů (a filmů) Star Wars. Konečně se ve filmu ukáže, že za všemi těmi patetickými a epickými příběhy proradných či věrných senátorů, statečných velitelů flotil a princezen, a především pak neskutečně schopných Jediů, co ovládají Vesmírnou Sílu a hlavně mají parádní světelné meče, tak za těmito příběhy je i spousta malých pracantů, kteří jsou na straně Povstalců a jsou ochotní a připraveni pro vyšší cíle nasadit vlastní životy. Rogue One je vlastně o dělnické třídě fenoménu Star Wars. Špinaví, podivně se zjevující i mizící, bojující a umírající, to jsou hlavní hrdinové tohoto filmu. Skoro jako byste si měli po filmu říct, hej, co to vlastně bylo za chlapa, co furt vzýval Sílu? Nevím. A vadí to? Ani ne. Ale byl schopnej, že jo? Jo, to jo. Jak se vlastně jmenoval? Stejně jako nevadí ani to, že na tenhle film, co se pořádně rozjede až někde po hodině a osobně si myslím, že z finále se dalo vytlačit trochu víc, brzy zapomenete. 60%.