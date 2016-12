14.12.2016 /10:45/

Válečný Dunkerk Christophera Nolana představuje novinky

Celý svět bude již brzy vidět, slyšet a dýchat pro Rogue One: Star Wars Story (2016). Ale nejen Hvězdnými válkami živ je fanoušek. Pro ty, co bedlivě sledují každý krok talentovaného režiséra Christophera Nolana, tu máme novinky k jeho chystanému válečnému snímku Dunkerk (2017). Do světa se rozlétl plakát a jeden zarytý fanda na svém videokanálu pečlivě sledoval náročné natáčení.

Nejdříve onen zmiňovaný plakát: V hlavních rolích se představí Tom Hardy, Kenneth Branagh nebo Cillian Murphy. Neskutečně složitý a odvážný logistický úkol - přepravit 300 tisíc vojáků z francouzského přístavu Dunkerque na britské území - se odehrál na přelomu května a června 1940 z důvodu nacistické hegemonie. Dunkerque byl v té době de facto jediným ostrůvkem-přístavem svobody v Evropě (když nepočítáme Británii). Pro Francouze, Brity a Belgičany jde o srdeční záležitost, nejedná se o ledasjaký hrdinský historický čin. Je tedy dobře, že se režie chopil právě Nolan (Interstellar, Počátek, Temný rytíř), který má evropské (přesněji britské) kořeny. Dunkerk: Sestřih z natáčení A teď už ke zmiňovaným videím z natáčení Dunkerku. Úlohy se zhostil fanoušek vystupující na YouTube pod přezdívkou AtooX. Vzal to velmi poctivě, což znamená, že zachytil natáčení se vším všudy; s vyčerpávajícím čekáním a nekonečnými přípravami. Na své si tedy nepřijdou vyznavači krátkých klipovitých videí s HD obrazem, ale fanatici do starých strojů a hnidopiši, luštící kódy na plavidlech, tancích nebo kulometech. Videa z natáčení Dunkerku nicméně vydávají ještě jednu zprávu - za filmy obecně stojí neskutečné množství mravenčí práce. A je škoda ukázat autorům zdvižený prostředník tím, že si jejich dílo stáhneme z nějakého serveru v pochybné kvalitě. Dunkerk: Teaser Když jsem v úvodu článku zmínil ty Hvězdné války, přece jen by se jedna "drobná" spojitost mezi uvedením Rogue One: Star Wars Story a novinkami ohledně Dunkerku našla. Režisér a scenárista Nolan má slabost pro IMAX a netradiční obrazové formáty. Právě před uvedením Rogue One v 70mm IMAX formátu představí sedmiminutovou ochutnávku z válečné vřavy. Do českých kin se Dunkerk prvně podívá 20. července 2017.