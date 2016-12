US tržby: Na Odvážnou Vaianu byli pařani z korporátu krátcí

13.12.2016 /16:00/

Třetí víkend v řadě se drží na prvním místě žebříčku severoamerických kin nová dobrodružná pohádka z dílny studia Disney. Odvážná Vaiana, uváděná na západní polokouli pod názvem Moana (2016), odolala nástupu Pařby o Vánocích (2016). Následující víkend to má ale spočítané. Kina obsadí fanoušci Rogue One: Star Wars Story (2016).

Odvážná Vaiana, v USA Moana.

Odhadovaný rozpočet animované Odvážné Vaiany je 150 milionů dolarů. Oproti předchozímu víkendu si pohoršila o 33 procent, ale i tak to stačilo na prvenství. Do 3.875 kin přiteklo od diváků téměř 19 milionů dolarů. Celková výtěžnost ze severoamerických kin činí 145 mega, celosvětová 240. Miliardový úspěch Zootropolisu (2016) se nedostavil, recenzenti a diváci jsou nicméně spokojeni. Vznikla Disneyovka, která se drží tradice a zároveň se nebojí nabírat vítr vanoucí světem 21. století.

Pařba o Vánocích

Od Pařby o Vánocích (v USA "Office Christmas Party") se čekalo celkem dost. Načasování dokonalé. Téma trefné, neboť povinné vánoční večírky ve firmách, kde plno Amíků pracuje, se zajídají. Takže proč si to nezpříjemnit v kině bez drobnohledu nadřízené(ho)... Jak to o premiérovém víkendu pro "Pařbu" dopadlo? Diváci v rámci 3.210 kin za vstupenky utratili 17.5 milionu dolarů, což je pouze o 1.5 milionu méně, než kolik utržila "Moana". Ta ale měla k dobru celých 665 kin. Ale zpátky k Pařbě o Vánocích. Její rozpočet byl 45 mega a celosvětově prozatím snímek utržil 33. Na své si tedy tvůrci přijdou, ale bude to o bambuli Santovy čepice. Rozhodně se očekávala vyšší čísla.

Fantastická zvířata a kde je najít. Tahle série se bez problémů uživí.

Fantastická zvířata a kde je najít (2016) se drží v amerických kinech téměř měsíc mezi nejúspěšnějšími. Prequel k potterovské sérii oproti předchozímu víkendu propadl o 40 procent a skončil třetí. Ve 3.626 kinech nechali diváci 10.78 milionů dolarů a snímek s rozpočtem 190 milionů přiblížili hranici 200 mega v rámci severoamerických kin. Celosvětově "Zvířata" utržila přes 680 milionů dolarů.

Příchozí

Oslavované sci-fi Příchozí (2016) je na čtvrté příčce. Zájem o snímek se oproti předchozímu víkendu propadl o 22 procent na 5.6 milionů dolarů v rámci 3.115 kin. Film s rozpočtem 47 mega si z Ameriky prozatím odnáší 81 milionů. Celosvětově jich má na kontě přes 130. Pro režiséra Denise Villeneuvea to znamená nejúspěšnější titul kariéry. Předchozí Sicario (2015) s rozpočtem 30 milionů USD utržilo necelých 85 mega. Všichni netrpělivě očekávají autorův chystaný snímek Blade Runner 2049 (2017). Snad Villeneuve nezklame...

Ambiciózní La La Land odstartoval v pěti kinech.

Až na 15. místě odstartoval hudební retro muzikál La La Land (2016), favorit Zlatých Glóbů a zřejmě i oscarových nominací. Studio na to šlo před zveřejněním nominací na Glóby opatrně, snímek promítalo v pouhých pěti kinech. Tržby dosáhly 855 tisíc dolarů. Chazelleho oscarové drama z hudebního prostředí Whiplash (2014), jehož rozpočet byl pouhé 3 miliony dolarů, utržil celosvětově téměř 49 mega. První víkend nicméně startoval v 6 kinech a utržil 144 tisíc dolarů. La La Land vyšel tvůrce na 30 milionů USD a investované prostředky se jim zcela jistě vrátí.