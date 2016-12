CZ tržby: Další pohádkový víkend pro Anděla Páně 2

12.12.2016 /14:00/

Kinaři vyhlásili na 11. prosinec takzvanou levnou neděli a návštěvnost řady titulů oproti předchozímu víkendu povyskočila. Co to znamenalo pro Anděla Páně 2 (2016), Fantastická zvířata (2016) a další snímky žebříčku?

Anděl Páně 2

Pohádka Jiřího Stracha zaznamenala po prvním víkendu jen drobný propad návštěvnosti. Do 118 kin (o 25 méně než při otvíráku) na Anděla Páně 2 vyrazilo 172.297 diváků. Což je o 15.698 méně než o týden dříve. Tržby kvůli zlevněným nedělním představením (týkalo se všech komplexů v republice) dosáhly "jen" 18 milionů korun. Po dvou týdnech od uvedení má nicméně "Anděl" impozantní skóre - vidělo jej 422.870 diváků, kteří za vstupenky zaplatili přes 51 milionů korun.

Fantastická zvířata a kde je najít. Odolají zájmu o Anděla Páně 2?

Je dost možné, že příští pondělí budeme o pohádce Jiřího Stracha hovořit jako o nejúspěšnějším filmu aktuálního žebříčku Top 20. Co se počtu diváků týče, trumfnul Petrnol, Uriáš a spol aktuálně druhá Fantastická zvířata a kde je najít. Na to, co předcházelo Harrymu Potterovi, vyrazilo o čtvrtém víkendu od uvedení do 71 kin 37.778 diváků. Tržby činily necelé 4 miliony korun. Celkem má fantasy na kontě téměř 58 milionů korun a návštěvnost 395.979 diváků. Na diváky tedy "Anděl" po dvou týdnech od nasazení vede. V rámci tržeb by "zvířata" mohl do konce roku předehnat. Vyhrává to tedy u diváků "obyčejná česká pohádka" nad trikově náročným spektáklem?

Underworld: Krvavé války

Třetí místo, 111 kin, 20.239 diváků a 2.24 miliony korun. To je vizitka dalšího Underworldu s podtitulem Krvavé války. Další - značně vyprázdněná - řežba mezi Upíry, Lykany a Smrtonoškou se odehrávala z velké části na území České republiky. Rozpočet snímku zveřejněn nebyl, ale dá se čekat, že by nemusel být vyšší než 70 milionů dolarů, na kolik vyšel předchozí díl s podtitulem Probuzení. Ten celosvětově utržil 160 mega. "Krvavé války" mají prozatím na kontě necelých 35. V Americe bude mít film premiéru až v lednu následujícího roku. Po ní můžeme bilancovat.

Pařba o Vánocích

Čtvrté místo a další novinka, tématická komediální jízda Pařba o Vánocích (2016). V korporátu se jede na 110 procent, proto není divu, že když dojde na mejdan, projevují se (ne)skutečné charaktery. O premiérovém víkendu vyrazilo zapařit do 91 kin 24.232 diváků. V pokladnách nechali 2.2 milionu korun. Snímek s rozpočtem 45 milionů dolarů o premiérovém víkendu celosvětově utržil necelých 34. Vypadá to, že se bez větších problémů zaplatí.

Trollové jsou ve světě docela překvapivým hitem.

Šestý víkend za sebou řádí a baví v tuzemských kinech Trollové (2016). Aktuálně na ně do 55 kin přišlo 15.120 diváků, kteří za vstupenky utratili 1.22 milionu korun. U nás nejde o bůhví jaký hit, ale celosvětově už tenhle fenomén z osmdesátých a devadesátých let utržil přes 316 milionů dolarů. Snímek vyšel studio DreamWorks na 125 milionů.

Bezva ženská na krku

Až se budou bilancovat letošní tržby, kromě Anděla Páně 2 se bude hovořit ještě o dvou tuzemských snímcích. Aktuálně osmá Bezva ženská na krku (2016) je v kinech devátý víkend. O tom posledním přišlo na romantickou komedii 7.606 diváků, kteří v pokladnách nechali 692 tisíc korun. Celkem má "ženská" na kontě téměř 350 tisíc diváků a necelých 48 milionů korun.

Další divácký hit, na jehož vzniku se podílel český producent, je aktuálně na desáté příčce. Lichožrouti (2016) se inspirovali populární knižní sérií a o osmém víkendu na ně přišlo do 66 kin 6.821 diváků. Tržby činily 557 tisíc korun. Celkově mají žrouti ponožek na kontě přes 265 tisíc diváků a 33 milionů korun.