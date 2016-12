Recenze: Pařba o Vánocích - nejpříjemnější letošní filmové překvapení

11.12.2016 /12:00/

Než začnu vysvětlovat, že Pařba o Vánocích je o pařbě o Vánocích, dvě důležitá upozornění, abyste vůbec četli (nebo nečetli) dál:

1) Pařba o Vánocích nemá (s výjimkou herce) nic společného se sérií Hangover (česky Pařba někde).

2) Pařba o Vánocích je pro mě nejpříjemnější letošní filmové překvapení. Nic jsem od ní nečekal, trailer mě nezaujal, ale v kině jsem se bavil velmi dobře.

Nevím, na kolik je fenomén "office party" rozbujelý u nás (korporát jde mimo mě), ale v USA je to populární "kratochvíle", kdy se před vánočními svátky koná v kancelářích něco jako oslava (se Santa Clausem, dárky, možná i s umělohmotnými soby), a většinou je to velmi trapné a nezábavné.

V tomto filmu pořádají ředitelé IT firmy Jason Bateman a T.J. Miller podobnou párty, ale musí být opravdu MEGA, protože chtějí přesvědčit černocha z jakési megakorporace, aby jim svěřil drahou zakázku.

A do toho se připlete Millerova sestra Jennifer Anistonová, majitelka firmy, která nesnáší Millera, všechny zaměstnance a vlastně všechny lidi.

A Olivia Munnová jako geniální programátorka. Takže je to sci-fi.

A ještě nějaká prostitutka se svou pasačkou. Takže je to ze života.

Trailer:

Pařba o Vánocích je velmi předvídatelná (ve své základní zápletce), velmi sprostá a velmi vtipná. To poslední tvrzení je velmi subjektivní, takže se ho pokusím podrobněji vysvětlit.

Nejde ani tak o to, že by scénky a dialogy byly vtipně napsané, ale jsou velmi, velmi dobře zahrané a sestříhané, prostě "mají tempo". Například klasická scéna, kdy někdo pološílený/opilý řekne něco hrozně složitého, a někdy jiný na to reaguje nechápavým pohledem a větou "Vůbec nemám tušení, o čem mluvíš". To je úplně základní gag, který jsme museli vidět stokrát. V Pařbě o Vánocích je natočen tak, že jsem se mu zasmál!

A rozhodně za to nemohou jen herci. Například Kate McKinnonová v menší roličce upjaté sekretářky předvádí vlastně totéž, co v nových Krotitelích duchů, tzn. improvizaci na jednoduché téma. Při závěrečných titulcích vidíme, jakou spoustu různých absurdních hlášek při natáčení říkala. Spousta z nich není vtipná, ale ve filmu jsou vybrané ty, které vtipné jsou, a jsou sestříhány tak, že to má švih.

Vlastně je celý film příjemně dravý a brutálnější, než bývá zvykem (viz třeba ten pád zfetovaného černocha na kancelářský nábytek v traileru).

Byl jsem z tohoto filmu podobně příjemně překvapen, jako z Šéfů na zabití, a vůbec to nesouvisí s tím, že v nich hrají někteří stejní herci.

Hodnocení: 80%

