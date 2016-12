Ocean's Eight: Dannyho parťačky mají první fotky z natáčení a našly záporáka

7.12.2016 /15:30/

Obsazení ženského zlodějského týmu již známe. V čele je sestra Dannyho Oceana v podání Sandry Bullock a její parťačky hrají Cate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway, Helen Bonham Carter, Mindy Kaling, Awkwafina a Sarah Paulson. A když už máme pohromadě hrdinky, musí ke slovu přijít záporák.

O ději jsme zatím slyšeli jen to, že se sestra Dannyho Oceana (Bullock) rozhodne se svými parťačkami ukrást náhrdelník z významného módního plesu Met, aby očernila zrádného majitele galerie. Pokud to stále platí, zahraje si onoho majitele Damian Lewis, který byl oficiálně uveden jako hlavní záporák. Současně, aby to nebyla nuda, bude ex hlavní hrdinky.

Ženský spin-off Dannyho parťáků nese název Ocean's Eight. momentálně se natáčí v New Yorku a česká premiéra je naplánována na 7. června 2018.

Film zatím nemá oficiální český distribuční název a společnost Freeman Ent. má před sebou velmi nevděčnou pozici. Warneři kdysi původní film uvedli do kin jako Dannyho parťáky, i když originální název byl naopak založen na příjemní postavy (Ocean's Eleven - Oceánova jedenáctka). V originále tak klíčové slovo "Ocean" zůstává, kdežto použít Dannyho parťačky nebude nejspíš možné, protože hrdinka na 100% neponese jméno Danny a Clooneyho Danny Ocean, ač by se ukázat mohl, tým nepovede. Můžete v diskuzi tipovat, jakým kreativním způsobem český distributor situaci vyřeší.

A na závěr pár fotek z natáčení (řadí se k nim i ta použitá v úvodu článku).