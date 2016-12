11.12.2016 /20:00/

Vizionáři a laskavci. Projekty s portréty lidí, co mění svět

Tvrzení, že kdo není na netu, neexistuje, už dávno není přehnanou nadsázkou. A ti, co vytvářejí mediální a audiovizuální obrazy toho, co by vás mělo (co vás musí!) bavit, se předhánějí v hledání dosud neviděného, neslyšeného, zcela zásadně šokujícího, zábavného... Hlavně, aby se neklikalo někam jinam, když chceme, aby toto bylo vámi shlédnuto, sdíleno, lajknuto a nevr evr zapomenuto. Jsou ovšem audiovizuální projekty, které neaspirují na to, aby diváka strhly šokem, negativitou, lacinou podbízivkou.

Mnohé projekty nabízejí audiovizuální portréty lidí, jejichž jména často nejsou v širokém povědomí, kteří sice vynikli ve svém oboru, nebo mají skvělou pověst ve svém regionu, nicméně nespadají do sfér mediálních VIP hvězd. A přesto jsou to lidé, kteří dokáží svými příběhy, svými rozhodnutími, svými cíli strhnout, dojmout, případně inspirovat. Z mediálně nejznámějších projektů bychom mohli jmenovat například sekci Pioneers každoroční ankety časopisu TIME (věnovanou nejvlivnějším lidem světa), která v krátkých profilech představuje lidi, jejichž šikovnost či vizionářství mění svět k lepšímu. foto: Gregg Segal - TIME Není bez zajímavosti, že miniprofily na webových stránkách časopisu psali lidé naopak světově proslulí, tedy skutečné VIP persony. Režisér Ridley Scott tak například oceňuje vyzionářství tvůrce VR (virtuální reality) Palmera Luckeyho, slavný čínský umělec Ai Weiwei vysekne poklonu katolickému knězi Mussie Zeraiovi za jeho aktivity během uprchlické krize atd. Vznikají také video kolekce složené z příběhů tzv. obyčejných hrdinů, lidí, stojících zcela mimo mediální zájem. A přesto je možné je v mnoha ohledech považovat za skutečné hrdiny, a to bez přívlastků. foto: Česká televize Pokud nebudeme chodit za hranice a zůstaneme doma, nejvýraznější je v tomto směru asi projekt Neznámí hrdinové, který připravili dokumentarista Adam Drda a ředitel společnosti Post Bellum Mikuláš Kroupa. Audiovizuálně jsou příběhy ke shlédnutí na stránkách České televize. Zatímco projekt Neznámí hrdinové připomínal osudy lidí vzdorujících totalitní moci, projekt Slavní neznámí internetové televize Stream vyhledává příběhy čistě ze současnosti. Anotace cyklu praví: Pavel Zuna přináší příběhy Češek a Čechů, kteří dokázali něco výjimečného, a přesto nepatří mezi všeobecně známé tváře. A konečně do třetice z domácích vod. Nenápadným, ale o to sympatičtějším dojmem působí projekt s názvem Laskavec, který podporuje Nadace Karla Janečka. Každý měsíc oceňuje lidi, kteří jsou svým nejbližším - případně svému okolí - známí tím, že nezištně pomáhají, konají dobré skutky bez nároku na odměnu či vděk. Proto také nominace na „laskavce“ mohou dostat ti, na něž upozorní či které nominuje někdo z jejich okolí. Na stránkách nadace pak jsou ke shlédnutí příběhy laureátů. Od Nadace Karla Janečka tak každý měsíc tito lidé měnící svět k lepšímu obdrží šek na 6⁶ (tedy 46 656) korun, který mohou využít pro libovolné účely.