8.12.2016 /14:00/

Hraná Barbie našla svou představitelku a její volba vás asi hodně překvapí!

O hrané filmové verzi Barbie jsme naposledy psali před dvěma lety. Tehdy studio Sony slavnostně oznámilo, že se panenka Barbie dočká svého hraného filmu! Už tehdy to znělo dosti odvážně a nikdo z nás si tak nějak neuměl představit, kde by se hraná Barbie dala sehnat. Jistě, na světě existuje několik žen, které se snaží jako Barbie vypadat a prochází kvůli tomu různými plastickými operacemi, ale ty by snad filmaři do něčeho seriózního obsadit nechtěli...

I to byl tedy jeden z důvodů, proč projekt od první chvíle přitahoval pozornost a ačkoli se natáčení oproti původním plánům zpozdilo, první šok je na světě. Způsobil ho výběr představitelky hlavní role - je jí komička Amy Schumer! Celý snímek bude mít velmi zajímavý koncept, do kterého tato překvapivá volba ústřední herečky skvěle zapadá: Hlavní hrdinka (Schumer) žije v Barbielandu, kde se nacházejí domy všech možných Barbie, které se nám za svou dlouhou historii představily. Ale tato Barbie bude jiná, nebude zapadat. Není perfektní, je hlučná, nechová se tak, jak by se Barbie chovat měla. Vydá se tedy na dobrodružství do reálného světa, aby se nakonec vrátila a zachránila svůj domov. Poselství snímku je jasné - záleží jen na tom, jací jsme uvnitř a všichni bychom se měli naučit přijmout naše nedokonalosti. Natáčení první hrané Barbie by mělo odstartovat příští rok. Přesný termín premiéry zatím stanoven nebyl, ale měla by proběhnout v roce 2018.