9.12.2016 /12:30/

Svého režiséra už má i hraný Pokémon

Aplikace Pokemon Go strhla neuvěřitelněou lavinu a celý svět začal po cestě do práce, do školy nebo kamkoli lovit pokémony. Pikachu a jeho přátelé zažívají velký návrat a tak asi nikoho nepřekvapí, že míří i na stříbrné plátno.

Studio Legendary Entertainment připravuje hraný snímek podle videohry Great Detective Pikachu a scénář k němu napsali Nicole Perlman (Strážci Galaxie) a Alex Hirsch (Městečko záhad). Režírovat bude Rob Letterman. Hlavním hrdinou zmíněné hry je velmi intelignetní mluvící Pikachu nosící loveckou čepici a luštící záhady ve stylu Sherlocka Holmese. Elektricky nabité stvoření doprovází chlapec jménem Tim Goodman. Ačkoli filmaři nic bližšího neprozradili, lze předpokládat, že se snímek bude držet tohoto modelu a dočkáme se počítačově animovaného žlutého tvorečka v doprovodu živých herců a dalších animovaných pokémonů. Žádné datum premiéry stanoveno nebylo, pokud se ale chce studio Legendary úspěšně svézt na populární vlně a vytěžit z Pokémonů co nejvíce, bude si muset s uvedením snímku do kin hodně pospíšit...