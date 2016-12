Bradley Cooper a Gavin O'Connor natočí drama z II. světové války

8.12.2016 /10:00/

Snímek studia Warner Bros. nese název Atlantic Wall a vychází ze scénáře Zacha Deana (Deadfall). Produkují Dan Friedkin, Bradley Thomas a Adam Kolbrenner.

Hlavním hrdinou příběhu je americký parašutista, který je vysazen za nepřátelskou linií den před vyloděním spojenců v Normandii. Jeho úkol je dvojí – dopravit do správných rukou životně důležité informace od rozvědky a splnit slib daný zabitému spolubojovníkovi – zachránit jeho malého syna.

Kombinace dramatu s válečným snímkem zní poměrně zajímavě a když si jako přestavitele hlavního hrdiny dosadíte Bradleyho Coppera (Americký sniper) v režii Gavina O'Connora, nemuselo by to být k zahození.

“Jsme nadšení, že Atlantic Wall převedeme na plátno," uvedl v prohlášení producent Friedkin. "Gavin je velmi talentovaným filmařem a Bradleyho fenomenální práce hovoří za sebe. Je pro tak komplikovaného a zdráhajícího se hrdinu perfektní. Nemohli jsem si představit lepší tvůrčí partnery."

Natáčení Atlantic Wall by mělo začít někdy v roce 2018, takže dříve jak následujícího roku se premiéry nedočkáme. Kdo má dvojici Bradley Cooper a Gavin O'Connor rád navíc nemusí zoufat, do roku 2018 mají oba dost práce. Cooper se do té doby „představí“ ve Strážcích Galaxie 2 a čeká ho režijní debut v podobě remakeu snímku Zrodila se hvězda s Lady Gaga v hlavní roli.

Gavin O'Connor momentálně pracuje na nejnovější verzi Green Horneta.